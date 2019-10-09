Как работает ж/д вокзал в Донецке (Фото)

В августе 2019 года впервые за последние 5 лет ж/д вокзал в Донецке начал отправлять и принимать поезда. Сейчас электрички ходят только в Еленовку, куда люди едут по работе или для пересечения линии разграничения. Об этом говорится в сюжете российского интернет-издания «Украина.ру».

Как утверждает «начальник» железнодорожного вокзала «Донецк» Максим Козловский, в среднем в сутки поезд «Донецк – Еленовка» с остановками на трех станциях перевозит до 200 пассажиров. По его словам, ж/д вокзал работал все эти годы, даже когда поезда не ходили. С 2016 года в кассах осуществлялась продажа билетов РФ, авиабилеты. Открыли парковки и кафе.

До начала военного конфликта вокзал считался одним из самых современных в Украине. На его реконструкцию к чемпионату Европы по футболу в 2012 году было потрачено более 120 млн долл. Ежесуточно он принимал до 35 тыс. пассажиров и более 60 поездов, в том числе из России и Казахстана.

В августе 2014 года из-за боевых действий вокзал полностью прекратил принимать и отправлять поезда. В «ДНР» заявляли, что полноценную работу вокзал сможет возобновить только после полного прекращения боевых действий.

При этом «руководство ДНР» уверяет, что в планах – возобновление прямого железнодорожного сообщения с РФ. В частности, планируются поезда в Москву и Санкт-Петербург.

Пока же в РФ можно уехать только автобусом.

Напомним, пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала в Донецке начали курсировать 19 августа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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