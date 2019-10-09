Хочу паспорт: Донецк расписали триколорными надписями (Фото)

В центре неподконтрольного украинской власти Донецка появились надписи «# Хочу Паспорт». Об сообщают дончане.

Они отмечают, что надписи – как на заборах, так и на асфальте возле остановок общественного транспорта. Большинство из них выполнены в стилистике российского триколора.

Такие «росписи» начали появляться в городе после 19 сентября.

Первоначально люди решили, что это реклама какой-то фирмы, оказывающей платные услуги по оформлению российских паспортов в «ДНР». Однако поиск по тэгу #хочупаспорт ни в одной из лидирующих соцсетей (Facebook, ВК, ОК) результатов не дал.

Дончане предполагают, что это, скорее всего, очередная инициатива организации «Донецкая республика», очередной фрешмоб в соцсетях. Но пока даже из тех, кто публикует фотографии этих надписей на своих соцстраницах, единицы используют данный хэштэг.

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