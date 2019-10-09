Отказали тормоза: В Донецке автобус с людьми вылетел с трассы, есть пострадавшие (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке маршрутный автобус попал в ДТП. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Авария произошла в Кировском районе 8 октября, в ДТП пострадали 3 человека. «Маршрутный автобус №87 вечером на повороте на ул. Державной вылетел с трассы через бетонное ограждение. Пострадали 3 человека», – говорится в сообщении.

В «ДНР» также добавили, что 2-е из пострадавших были доставлены в больницу №24, один человек от госпитализации отказался. Состояние и характер травм пострадавших уточняются. Жертв нет.

В соцсетях местные жители уточняют, что на опасном повороте у автобуса отказали тормоза. Автобус перелетел вместе с людьми через полметровые блоки в кусты. На месте работали «скорые».

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