В «ЛНР» записаться в электронную очередь на паспорта РФ могут только луганчане

В «ЛНР» регистрация в электронной очереди на оформление «паспортов ЛНР» и паспортов Российской Федерации станет доступной для всех жителей неподконтрольной украинским властям части Луганщины к концу октября. Об этом заявил «замначальника управления миграционной службы МВД ЛНР» Руслан Найда, передают местные интернет-ресурсы.

Он напомнил, что электронная очередь уже запущена, но записаться могут только жители Луганска. «К концу октября услуга (электронная очередь) станет доступной для всех жителей республики», – уверяет Найда.

«В связи с запуском электронной очереди, МВД ЛНР предусмотрен так называемый переходный период, в течение которого жителям Луганска будут предоставляться указанные выше услуги также в порядке живой очереди», – добавляет он.

Остальные вопросы будут решать в порядке живой очереди. «Обращаем внимание граждан, что с начала ноября 2019 года, после запуска сервиса по всей республике, прием документов на оформление паспорта ЛНР и получение гражданства РФ будет осуществляться по электронной очереди, при этом сотрудниками подразделений также будет вестись прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции службы, в порядке живой очереди», – утверждает Найда.

Тем, кто не может самостоятельно зарегистрироваться в очереди, обещают помочь активисты в подразделениях «миграционной службы».

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В «ДНР» ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) разработали руководство по обработке визовых заявлений, подаваемых жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

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