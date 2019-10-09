Ранение Мужчины в Яковлевке, обстрел Докучаевска и Новолуганского: В ОБСЕ рассказали о последствиях боевых действий

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют последствия боевых действий на Донбассе в результате которых страдают смирные жители. Об этом сообщатся в отчете Миссии.

Так, Миссия уточняла сообщения о том, что мужчина был ранен в Яковлевке, а также зафиксировала свежие повреждения двух квартир в Докучаевске и воронку в Новолуганском.

«5 октября члены патруля Миссии уточняли информацию о мужчине, получившем ранение вследствие обстрела в н. п. Яковлевка (неподконтрольный правительству, 10 км к северу от Донецка). Наблюдатели видели мужчину, который рассказал, что во второй половине дня 12 сентября он стоял на дороге перед своим домом на ул. Ясиноватской, 147, когда услышал 3 взрыва и укрылся в близрастущих кустах. Он сказал, что члены вооруженных формирований предоставили ему первую медицинскую помощь, а в больницу он обратился спустя несколько дней», – говорится в сообщении.

По словам члена вооруженных незаконных формирований, 12 сентября медик предоставил первую медицинскую помощь мужчине, у которого было неглубокое ранение (ожоги кожи) возле левой подмышки. Мать пострадавшего (60–69 лет) рассказала, что минометная мина упала во дворе между домом ее сына и его соседей. Она добавила, что 5 окон были выбиты, а крыша, внешняя стена забор во дворе и стена соседского дома получили незначительные осколочные повреждения. Соседка (40–49 лет) подтвердила, что мужчина был ранен 12 сентября вследствие разрыва. Из соображений безопасности наблюдателям не удалось попасть на место происшествия.

Кроме того, члены патруля Миссии уточняли сообщения о том, что 6 октября были повреждены жилые дома в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка). На ул. Ватутина 9, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома наблюдатели видели разбитое окно, выходящее на юго-юго-запад, с поврежденной рамой в одной комнате. В другой комнате они видели разбитое внешнее окно балкона, выходящее на юго-юго-запад, и 3 отверстия (диаметром 0,5–4 см) в окне, отделяющем балкон от комнаты. Команда Миссии также видела осколки стекла и пластика возле окон балкона.

По оценке СММ, все повреждения образовались недавно, однако установить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным. Жительница квартиры (около 70–79 лет) рассказала, что видела повреждения 6 октября и что на момент инцидента в квартире никого не было.

На ул. Ватутина, 15, на первом этаже пятиэтажного дома наблюдатели видели пробоину в верхнем правом углу окна, выходящего на юго-юго-запад. По оценке СММ, все повреждения образовались недавно, однако установить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным. Две женщины, проживающие в этом доме, рассказали, что обстрел в том районе произошел вечером 6 октября.

4 октября команда Миссии фиксировала повреждения еще 2 гражданских объектов в этом районе. Все 4 дома находятся в пределах 300 м друг от друга.

5 октября команда Миссии зафиксировала свежую воронку на автодороге, идущей вдоль восточного края свинофермы «Бахмутского Аграрного Союза» рядом с н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). СММ не удалось определить тип используемого вооружения и направление огня.

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