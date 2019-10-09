В «ЛНР» автомобиль насмерть сбил пенсионерку

В неподконтрольном украинским властям Сорокино (до переименования – Краснодон, Луганская обл.) произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 7 октября, на одной из улиц города.

«Гражданин 1973 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершил наезд на гражданку 1951 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Автомобиль изъят и помещен на стоянку временного хранения автотранспорта», – говорится в сообщении.

«По данному факту проводится проверка», – заявили в «полиции».

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