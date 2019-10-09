Большие очереди: Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября

Сегодня утром, 9 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Приходько: «9:26. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:25 на пункте пропуска 150 автомобилей, 56 автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Ольга: «7:32. На Каргиле полный писец: основная на мосту, льгота до моста, впереди супер льгота»
- Светлана: «9:06. На Каргиле в Украину основная на середине моста»;
- Вадим: «9:27. Курахово 20 машин в Донецк».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Галина: «7:33. Автоочередь на Еленовке в Украину большая»;
- Галина: :8:54. В Еленовке из Донецка около 110 машин».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Комментарии