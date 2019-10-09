Большие очереди: Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября

Сегодня утром, 9 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «9:26. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:25 на пункте пропуска 150 автомобилей, 56 автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «7:32. На Каргиле полный писец: основная на мосту, льгота до моста, впереди супер льгота»

Светлана: «9:06. На Каргиле в Украину основная на середине моста»;

Вадим: «9:27. Курахово 20 машин в Донецк».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Галина: «7:33. Автоочередь на Еленовке в Украину большая»;

Галина: :8:54. В Еленовке из Донецка около 110 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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