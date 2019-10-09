Украине нужна пошаговая стратегия по Донбассу, – эксперт

Украине нужна пошаговая стратегия по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, но Минские соглашения должны выполнять обе стороны. Такое мнение высказал специальный советник президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной, экс-депутат Европарламента Эльмар Брок, передает «Интерфакс-Украина».

«Ситуация [с выполнением Минских соглашений], когда обе стороны говорят, что одна сторона должна сделать все, и это – условие того, чтобы другая сторона выполнила свои обязательства, была неправильной. За последние 5 лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой, и так далее для того, чтобы достичь прогресса», – сказал он.

По его словам, если никто из участников переговоров «не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще».

«Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор. Крайне важно то, какими будут последующие действия. Мне неизвестны детали этого соглашения, но я думаю, что для украинского правительства важен контроль над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений», – считает Брок.

Политик добавил, что в ближайшие недели планирует посетить Украину.

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