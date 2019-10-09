Суд арестовал арестовал американца, воевавшего в зоне АТО

Винницкий апелляционный суд арестовал на 60 суток гражданина США Крейга Ленга, который воевал против боевиков на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что на заседании 8 октября суд отменил решение предыдущей инстанции, по которому Ленг находился под домашним арестом. Судья объявил, что решение не может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Адвокат американца Дмитрий Моргун назвал решение суда несправедливым, отметив, что его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста. «Нас не услышали, не услышали наши утверждения о нарушении международных договоров, об отсутствии запроса на экстрадиционную проверку... Мы не можем права обжаловать это решение в кассационной инстанции, хотя попробуем», – сказал защитник.

Также он выступил против экстрадиции Крейга Ленга в США, отметив, что на родине ему грозит смертная казнь за участие в войне на Донбассе.

Представитель прокуратуры, ходатайство которой удовлетворил суд, решение не комментировал.

Крейг Ленг – бывший американский военнослужащий, он воевал в Ираке и Афганистане. В 2015-м году впервые попал в Украину, где присоединился к «Правому сектору» и год провел на фронте на Донбассе. После изменений в законодательстве в 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины, служил на передовой в районе Светлодарской дуги, но через несколько месяцев прекратил службу в украинской армии.

В США Ленга обвиняют в убийстве пожилых супругов в 2018 году. По данным журналистов, экс-военный и его товарищ пошли на преступление с целью ограбления, чтобы добыть денег и присоединиться к антиправительственным силам в Венесуэле. Ленга объявили в международный розыск. Сам американец отвергает эти обвинения.

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