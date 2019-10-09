Самолетов нет уже давно: Житель Луганска показал, что осталось от аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся в соцсетях под ником «Луганск news», побывал в разрушенном аэропорту. Как он выглядит сейчас, мужчина показал в соцсети.

На месте зданий – груды мусора. Не уцелело ни одно сооружение. На кадрах – много людей, которые пришли посмотреть на выставленную незаконными вооруженными формированиями на взлетных полосах военную технику. «Руины аэропорта "Луганск". То, что осталось от здания Луганского аэропорта. Идем на взлетку, смотреть парад в честь 5 лет народной милиции ЛНР», – прокомментировал луганчанин.

«Самолетов уже нет давно», – отметил мужчина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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