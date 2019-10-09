В Горловке показали «республиканский» институт иностранных языков (Фото)

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Рита и ее муж побывали в Центрально-Городском районе и показали, как сегодня выглядит «республиканский» институт иностранных языков.

После начала военного конфликта вуз, Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, переместился в Бахмут (Донецкая обл.). Часть педагогического коллектива осталась в Горловке, и сейчас педагоги работают в «республиканском» вузе, из названия которого теперь пропало слово «педагогический»: сейчас в «ДНР» его называют институт иностранных языков.

Жители Горловки показали 2 учебных корпуса – «старый» и «новый», расположенные по ул. Рудакова. «Новый» был построен в 70-е годы. Есть еще корпуса в Центрально-Городском районе, в общей сложности их 6.

Также горловчане показали, как выглядит общежитие: здание пострадало в ходе обстрелов, оно непригодно для проживания, окна в нем заколочены.

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