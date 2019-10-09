Обстрелы и инженерные работы: Что происходит в Золотом

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Золотого. Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что 6 октября на участке разведения в районе Золотого мини-БПЛА СММ обнаружил 2 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины) на автодороге Т1316, примерно в 130 м к югу от железнодорожного моста, рядом с позициейВооруженных сил Украины. Кроме того, на юго-восточной окраине н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) были обнаружены 5 человек в одежде военного типа, 1 боевая разведывательная машина (БРМ-1К) и 2 военных грузовика.

В тот же день за пределами участка разведения при помощи того же БПЛА обнаружено продолжение работ по разминированию на минном поле, расположенном примерно в 450 м к востоку-юго-востоку от блокпоста Вооруженных сил Украины, в 300 м к северу от участка разведения, во время которых извлечено около 280 противотанковых мин со взрывателями, а как минимум 15 противотанковых мин до сих пор были установлены в 3 ряда в поле на северной окраине минного поля.

Кроме того, этот БПЛА зафиксировал не менее 3 людей с металлоискателями, которые проводили разминирование примерно в 250 м к югозападу от упомянутого выше блокпоста, 1 боевую бронированную машину (ББМ; неустановленного типа) с восточной стороны блокпоста, а также 1 бронемашину с противоминной защитой (MRAP) на расстоянии ориентировочно 150 м к северу от северного края участка разведения.

В тот же вечер камера СММ в Золотом зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения, а также 1 взрыв в воздухе на расстоянии ориентировочно 2–4 км к югу (определить, на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным). В течение дня 7 октября, находясь рядом с блокпостом Вооруженных сил Украины, расположенном в 300 м к северу от участка разведения в районе Золотого, члены патруля Миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 1 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения).

Находясь возле блокпоста незаконных вооруженных формирований на южном крае участка разведения, команда Миссии слышала 4 взрыва неопределенного происхождения примерно в 5–7 км к северо-востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

7 октября на участке разведения в районе Золотого команда СММ зафиксировала 4 военнослужащих Вооруженных сил Украины с оборудованием для разминирования, которые работали примерно в 750 м к югу от северного края участка разведения, в поле ориентировочно в 450 м к востоко-северо-востоку от железнодорожного моста в пределах участка разведения. Миссия зафиксировала как минимум 5 экскаваторов и инженерных машин (включая 1 БАТ-2), при помощи которых вели земляные работы на участке примерно в 100 м к северо-северо-востоку и на втором участке примерно в 150 м к западу от блокпоста Вооруженных сил Украины на северной окраине участка разведения (за его пределами).

Напомним, что жители поселка Золотое-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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