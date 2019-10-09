Не надо больше притворяться: Российский политолог о Минских соглашениях

Предоставление Донбассу особого статуса по согласованной Украине «формуле Штайнмайера» не поможет достигнуть мира, а нанесет стране еще больший ущерб. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
«Москва ведет огонь там (на линии разграничения, – прим. ред.), чтобы заставить Киев пойти на политические уступки», – отмечает он.
«Это подлейший шантаж, который продолжается каждый день. Не надо больше притворяться ни на какие Минские соглашения. Да, Украина не может силой отобрать эти территории у второй в мире по мощи армии, но ее армия способна предотвратить дальнейшую агрессию», – продолжил Пионтковский.
По его мнению, достичь мира на Донбассе можно только с помощью миротворческой миссии ООН.
«Замораживание – это неприятное слово, но то, что вам сейчас предлагают и навязывают, и на что уже Зеленский подписался, это гораздо хуже. Давайте зафиксируем разделительную линию, поставим там международных миротворцев, чтобы прекратить российские провокации. Это единственный способ достигнуть мира и прекращения гибели людей», – считает политолог.
Он также рассказал, что в России сейчас могут разыграть как минимум два сценария с использованием переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»
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