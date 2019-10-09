За чей счет банкет: Как планируют восстанавливать Донбасс

Для восстановления Донбасса должен быть создан специальный фонд, а инвестиционный форум в Мариуполе (Донецкая обл.) может стать отправной точкой для этого. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
«Если не будет международного фонда восстановления Донбасса, Донбасс – это черная дыра. Украина сама его не вытянет. Они (команда Зеленского, – прим. ред.) пока это не озвучивают официально, публично, но позиция по деньгам такая: в рамках формулы мирного урегулирования конфликта на Донбассе обязательная составляющая – за чей счет банкет», – говорит Фесенко.
Он отметил, что на счет готовности западных партнеров помогать Украине в восстановлении Донбасса есть сомнения: «Помните план Маршалла по Украине? Я разговаривал с инициаторами этого плана из Литвы, это серьезные люди, и они откровенно говорят, что с одной стороны есть опасения, если дать украинцам деньги напрямую, минимум половину разворуют, с другой стороны – не очень готовы давать. Не согласовано все это. И с этой точки зрения идея провести инвестиционный форум в Мариуполе правильная».
Эксперт считает, что при этом команде президента Украины Владимира Зеленского нужно уделить больше внимания подготовке к инвестиционному форуму по Донбассу и срочно назначить главу оргкомитета этого форума от центральных органов власти, которого «нужно серьезно к этому готовить».
«У форума две задачи. Во-первых, заявить инвестиционную привлекательность Украины как таковой. Вторая задача более локальна. Поскольку Мариуполь, извините за такую деталь – носом ткнуть: "Под боком война, зона конфликта. Мы сейчас войну хотим прекратить, но эту территорию надо восстанавливать, и инвестиции нужны будут сюда". Но это не классические инвестиции, а это действительно должна быть международная помощь, которая должна идти на восстановление инфраструктуры и на формирование новой экономической модели развития этого региона», – считает политолог.
Как сообщалось ранее, Мариуполь готовится к инвестиционному форуму по Донбассу, который планируют провести 29 октября.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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