Евросоюз помогает Украине значительно больше, чем США, – эксперт

Евросоюз помогает Украине значительно больше, чем США как в вопросах выделения денежной помощи, так и в вопросах санкций в отношении России. Об этом заявил советник президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной, экс-депутат Европарламента Эльмар Брок, передает «Интерфакс-Украина».

«В 18 раз больше! США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд, из которых только от Германии было направлено 1,4 млрд. Таким образом Украина получила около 18 млрд евро!», – сказал он.

«Это – цифры. 18 млрд, из которых много грантов. Трамп всегда говорит о том, что Украина может покупать оружие и покупать газ. Но он никогда не сказал, что что-либо для Украины может быть бесплатно. Также мы подписали Соглашение об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли, в соответствии с которым экспорт в ЕС из Украины увеличился по сравнению с 2014 годом на 40%. Мы также ввели безвизовый режим! Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы», – заявил Брок.

По его словам, продление санкций против России из-за ее агрессии в отношении Украины постоянно обсуждается в Евросоюзе. «Мы всегда обсуждаем этот вопрос с государствами-членами, и санкции всегда продлевают. И вы должны видеть, что санкции для ЕС стоят дороже, чем для США. И если за последние 5 лет торговля между США и Россией увеличилась, то между Россией и ЕС – уменьшилась. США практически ничего не платят за санкции. Но мы – да. Для них санкции – в теории, для нас – на практике», – подчеркнул европейский политик.

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