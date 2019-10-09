Украина вошла в список стран ВОЗ с приоритетом мероприятий готовности и реагирования на пандемический грипп

В официальный перечень стран ВОЗ с приоритетом мероприятий готовности и реагирования на пандемический грипп попала Украина. Об этом сообщает пресс служба Центра общественного здоровья.

Как отмечается, включение Украины в указанный перечень означает интерес ВОЗ о состоянии мероприятий по готовности и реагированию на пандемический грипп в нашей стране и в случае пандемии предусматривает бесплатное предоставление вакцин от пандемического гриппа.

Также Украина уже приняла участие в ежегодном совещании участников, которая в этом году проходила с 2 по 4 октября в Ереване, Армения. Во встрече приняли участие 6 приоритетных стран и представители Европейского регионального бюро ВОЗ: Гудрун Фидл, Изабель Бергер и Джеймс Филдинг.

Главными задачами встречи были:

объединение аудитории экспертов эпиднадзора за гриппом разных уровней системы здравоохранения;

обсуждения проблем или оперативных вопросов, связанных с дозорным эпиднадзором за гриппом;

представление прогресса, достигнутого в расширении систем дозорного эпиднадзора за гриппом в странах.

Как сообщалось ранее, во время эпидемического сезона 2019/2020 года в Северном полушарии будут циркулировать четыре вируса гриппа: два вируса типа А – Brisbane и Kansas и столько же типа В – Colorado и Phuket. Также ожидается появление нового штамма гриппа, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями.

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