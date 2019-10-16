В мясном павильоне почти нет покупателей: Гражданин РФ показал Восточный рынок в Луганске (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов в начале осени побывал в неподконтрольном украинским властям Луганске, где посетил Восточный рынок. В октябре Борисов опубликовал кадры в соцсети.
Россиянин показал, какие продукты продают на рынке, и цены на них.
Так, рыба продается по цене за 1 кг:
- скумбрия – 450 руб. (174 грн по местному курсу на 16.10.2019);
- сельдь – 180 руб. (70 грн);
- лещ – 400 руб. (155 грн).
Овощи, фрукты и ягоды продают по следующей стоимости (за 1 кг):
- помидоры – 28 руб. (11 грн);
- помидоры розовые – 65 руб. (25 грн);
- дыни – 30 руб. (12 грн);
- арбузы – 15 руб. (6 грн);
- огурцы – 50 руб. (19 грн);
- картошка – 20 руб. (8 грн);
- персик – 120 руб. (47 грн);
- чеснок – 130 руб. (50 грн).
Шампиньоны стоят 250 руб. (97 грн) за кг.
Куриное филе продают по 150 руб. (58 грн), голень – по 139 руб. (54 грн).
Также Борисов посетил мясной павильон, где были практически одни продавцы, покупателей очень мало. Свиной биток продается в Луганске по 280 руб. (109 грн), телятина на гуляш стоит 280 руб. (109 грн).
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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