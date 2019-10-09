Сводка из зоны ООС за 8 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- неподалеку Песок – из минометов калибром 82 мм, стрелкового оружия;
- вблизи Опытного – из минометов калибром 82 мм;
- неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогригорьевки – из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Пищевика и Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:
- вблизи Травневого – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;
- вблизи Новолуганского – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Светлодарска – из гранатометов различных систем.
В течение текущих суток НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:
- неподалеку Песок – из миномета калибром 82 мм, стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Николаевки и вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.
В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 38 единиц. Обстрелам подверглись Донецкий аэропорт, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка; Докучаевск; Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка; горловский поселок Доломитное; села Новоласпа и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов поврежден дом в Докучаевске по ул. Центральная».
В «ДНР» также уверяют, что «сегодня украинские силовики обстреляли из 120-миллиметровых минометов село Васильевка севернее Ясиноватой. Всего было выпущено 7 мин».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики обстреляли район поселка Золотое-5. Поселок подвергся обстрелу в 21:35 8 октября».
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