Сводка из зоны ООС за 8 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Песок – из минометов калибром 82 мм, стрелкового оружия;

вблизи Опытного – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогригорьевки – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Пищевика и Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Травневого – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

вблизи Новолуганского – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из гранатометов различных систем.

В течение текущих суток НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

неподалеку Песок – из миномета калибром 82 мм, стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки и вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 38 единиц. Обстрелам подверглись Донецкий аэропорт, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка; Докучаевск; Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка; горловский поселок Доломитное; села Новоласпа и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов поврежден дом в Докучаевске по ул. Центральная».

В «ДНР» также уверяют, что «сегодня украинские силовики обстреляли из 120-миллиметровых минометов село Васильевка севернее Ясиноватой. Всего было выпущено 7 мин».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики обстреляли район поселка Золотое-5. Поселок подвергся обстрелу в 21:35 8 октября».

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