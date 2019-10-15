Какие товары везут через КПВВ жители неподконтрольного Донбасса, – опрос

Переселенцы, которые вернулись домой, рассказали, какие продукты и товары они провозили через КПВВ на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса, покупая их на подконтрольной Украине территории во втором квартале 2019 года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, те ВПЛ, которые сообщили, что покупают на подконтрольной Украине территории продукты, чаще упоминали следующие:

молочные продукты – 32%;

колбасные изделия – 29%;

твердый сыр – 24%;

масло – 22%;

фрукты – 17%.

Отмечается, что только 10% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольный Украине Донбасс, упоминали, что продукты питания, которые они купили, недоступны в их нынешнем месте проживания. 87% вернувшихся ВПЛ, сообщили, что пересекают линию разграничения для приобретения продуктов питания, хотя те и доступны в их нынешнем месте проживания. При этом 24% респондентов отмечали, что в их населенном пункте соответствующие продукты были дороже, а 9% упоминали, что качество аналогичных продуктов на неподконтрольной Украине территории нередко было хуже.

Среди непродовольственных товаров, которые покупают ВПЛ, вернувшиеся на Донбасс, лидируют такие:

бытовая химия – 34%;

обувь – 32%;

одежда – 30%;

гаджеты, бытовая и другая техника – 19%;

товары для детей – 15%.

При этом только 9% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольный Украине Донбасс, отмечали, что приобретенные ими непродовольственные товары недоступны в их нынешнем месте жительства, 24% решили приобрести их на подконтрольной Украине территории из-за низкой цены.

Эксперты также выяснили, как часто жители неподконтрольного Донбасса пересекают КПВВ, и с какими целями.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 21% переселенцев вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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