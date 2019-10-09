Социальным работникам Попасной подарили велосипеды (Фото)

Социальным работникам Попасной подарили велосипеды (Фото)

09.10.19 10:57dnews.dn.uaНовости

Фото: Датский Совет по делам беженцев

21 сотрудник Попаснянского центра социальных служб получил новые велосипеды. Об этом сообщает Датский Совет по делам беженцев.

«Мы теперь сможем больше уделять времени тем, кого мы навещаем! Раньше все бегом-бегом, а теперь и поговорить есть время! Наши подопечные очень нуждаются в общении. Большинство из них совсем одиноки», – рассказывает Ольга, социальный работник из Попасной.

Они помогают более 760 людям – одиноким преклонного возраста, в том числе людям с инвалидностью справляться с бытовыми задачами: и купить продукты, и убраться в доме, приготовить покушать и оплатить коммунальные счета. Их подопечные в основном проживают на окраинах, поэтому добираться туда довольно долго и сложно. Социальным работникам приходится много ходить пешком с тяжелыми продуктами. 

«Для нас эти велосипеды – это все! Мне теперь будет намного легче!», – говорит Ирина, одна из сотрудница социальных служб.

Велосипеды были приобретены в рамках Проекта по инклюзии, направленного на устранение барьеров для людей с инвалидностью и создания благоприятной среды в обществе. 

Проект реализуется при финансовой поддержке UNICEF Ukraine.

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