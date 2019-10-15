«Формула Штайнмайера» не противоречит Минским соглашениям, – эксперт

«Формула Штайнмайера» не противоречит Минским соглашениям, а является уточнением одного из их пунктов. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (2010-2017), чрезвычайный и полномочный посол в Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко.

«Во многих процессах [по урегулированию вооруженных конфликтов] срываются договоренности, это всем известно. Главное – кто инициатор, и какие цели ставятся. Наша цель понятна – разведение войск создает условие для реализации других пунктов Минских соглашений», – сказал он.

«Минские соглашения – это своеобразный мирный план только по временно оккупированной территории Донбасса. К сожалению, там вопросы Крыма не затронуты», – подчеркнул Левченко.

По его словам, протесты в связи с согласованной «формулой Штайнмаера» «вызывают удивление». «Если вы против "Минска", тогда вы против "формулы Штайнмайера". Если вы за Минский процесс – "формула Штайнмаера" не противоречит Минскому процессу. Она уточняет один пункт, касательно временной реализации закона об особом статусе», – отметил дипломат.

«Самое главное в этом законе – не время его реализации, а суть. А суть этого закона будет прописывать Верховная Рада Украины. Сам президент ФРГ Штайнмайер говорит, что удивлен такой реакцией от его бывших партнеров, намекая на тех политиков, которые сидели вместе с ним за столом и решали вопросы, как реализовать пункты Минских соглашений», – добавил эксперт.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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