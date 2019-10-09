Нет альтернативы: Россия объявила новые требования Зеленскому по Донбассу

Россия рассчитывает, что «новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей». Об этом сегодня, 9 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, пишут российские СМИ.

«Упомянули мы и о необходимости выполнять минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины. Им нет никакой альтернативы, и мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа», – сказал он.

Ранее Лавров заявлял, что предоставление неподконтрольному украинским властям Донбассу «особого статуса» сделает ситуацию похожей на Приднестровье в Молдове.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: