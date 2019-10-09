Разведении сил: Генерал рассказал, что НВФ должны будут покинуть часть Донецка

Ряд населенных пунктов, которые сейчас находятся под контролем украинских военных, в результате разведения войск на Донбассе могут стать «серой зоной». Однако и НВФ придется покинуть некоторые поселки. Об этом рассказал заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь, передает «Радио свобода».

По его словам, на участках Золотое и Петровское военные готовы к разведению и выполнению в этом своих обязательств. Однако он отметил, что противник не прекращает обстрелы: когда в ООС приехали чиновники из Киева, было несколько провокационных выстрелов. Пророссийские НВФ показали, что не настроены на отвод сил. «Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведение сил и средств будет переноситься, пока не будут соблюдены все условия, в том числе которые были определены министром обороны», – сказал Бондарь и напомнил, что и Украина, и Россия должны зеркально отвести войска на один километр.

В то же время генерал не исключил, что так называемыми «серыми зонами» могут стать подконтрольные Киеву Широкино, Пески, Гранитное, Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское, частично могут демилитаризовать Талаковку, Бердянское.

«Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются. Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "Нормандском формате», – объяснил офицер.

Бондарь добавил, что на данный момент на повестке дня разведение у Петровского и Золотого, а по остальным участкам фронта нужно еще договариваться на переговорах.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!