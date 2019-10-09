План правительства: Что изменится для жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцев

Одна из стратегических целей правительства – реинтеграция переселенцев и обеспечение прав жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 октября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По ее словам, план действий сейчас находится на завершающей стадии подготовки, а основой этого плана является исследование потребностей жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцев, которое на протяжении нескольких лет проводится Международной организацией по миграции (МОМ).

«Из основного, что мы для себя определили, это, безусловно, вопрос жилья для ВПЛ, это вопрос их качественной реинтеграции в громады здесь», – отметила Коляда.

«Я недавно встречалась с представителями Грузии, которые свыше 20 лет работают над этим вопросом. Они сказали: "Не повторяйте наших ошибок, не воспринимайте ВПЛ, как тех, кто живет всю жизнь на чемоданах. Воспринимайте их такими, которые приехали сюда, и дайте им возможность получить собственное жилье, работу, иметь возможность учиться и учить своих детей, и так далее". Поэтому, я думаю, что мы однозначно пойдем таким путем», – продолжила она.

Министр сообщила, что правительство намерено заняться интеграцией в образовательное, культурное и правовое пространство Украины детей, которые проживают на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Она также проинформировала, что для эффективной поддержки жителей Донбасса и переселенцев профильное министерство работает над внесением качественных изменений в украинское законодательство.

«В частности, в ближайшее время подадим законопроект по внесению изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регистрации фактов рождения и смерти тех, кто проживает на оккупированных территориях. Это будут осуществлять регистраторы, а не в судебном порядке, как это сейчас происходит», – сообщила Коляда.

«Это и вопрос реинтеграции ВПЛ в громады, что даст им возможность иметь право голоса на местных выборах, а государству – осуществлять финансово-экономические расчеты с учетом тех людей, которые проживают в местных громадах. Это и вопрос упрощения пересечения КПВВ гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях, что значительно улучшит и сделает доступнее получение всех административных услуг на подконтрольной Украине территории», – рассказала министр.

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