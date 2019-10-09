Один неосторожный шаг может стоить жизни: Как проводят разминирование в прифронтовой зоне (Фото)

Уже больше месяца работает в районе проведения Операции объединенных сил сводная группа разминирования Национальной гвардии Украины по поиску, выявлению, обезвреживанию взрывоопасных предметов. За это время гвардейцы уничтожили 138 боеприпасов и около трех тысяч патронов к различным типам стрелкового оружия. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



По оценкам специалистов, в том числе и представителей Датской группы гуманитарного разминирования, которая с 2017 года действует на Донбассе, речь идет о десятках лет кропотливой работы.

По словам командира группы майор Евгения Мекшун местность, где происходили активные боевые действия, подлежит первоочередной очистке от боеприпасов.

«В период с 2014 по 2017 годы наши позиции постоянно страдали от вражеских обстрелов, а потому осталось немало неразорвавшихся взрывоопасных предметов. Обычно достаточно много времени уходит именно на поиск. Опасные находки могут оказаться в самых неожиданных местах. Даже нам, саперам с большим опытом за плечами, нужно обращаться с такими боеприпасами достаточно осторожно, ведь неизвестно в каком они состоянии, что уж говорить о гражданском населении. Один неосторожный шаг или движение может стоить жизни», – отметил майор Евгений Мекшун.

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