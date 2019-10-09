Генштаб назвал условия завершения боевых действий на Донбассе

Боевые действия на Донбассе будут завершены при условии освобождения всех украинских пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и государственной границы с Российской Федерацией. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Телеком».
«Боевые действия на Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных в настоящее время территорий и соответствующих участков государственной границы с Российской Федерацией», – заявил Хомчак.
Он отметил, что вопрос переговоров входит в компетенцию политического руководства страны, в то же время украинская армия способна поддержать благоприятные условия для сдерживания агрессора и обеспечения переговорного процесса в «нормандском формате» с целью завершения вооруженного конфликта политико-дипломатическим путем.
Говоря о том, нужно ли связывать урегулирование войны на Донбассе с вопросом Крыма, Хомчак отметил: «Относительно Крыма, здесь другой позиции быть не может: Крым - это Украина. Пути его освобождения и полноценного возвращения в состав нашего государства, кроме фактора чисто военного, имеют значительный информационный и политический подтекст и должны рассматриваться в комплексе с возможным привлечением международных партнеров».
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