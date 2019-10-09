В Украине отменяют обязательные трудовые книжки: Министр рассказал подробности

В Украине начата работа по отмене обязательных трудовых книжек. Об этом сегодня, 9 октября, на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек», – написал он.

Также министр сообщил об основных тезисах предстоящей реформы:

Во-первых, граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять. «В электронных госреестрах данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные», – пояснил Дубилет.

Во-вторых, граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. «Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы», – отметил министр.

В-третьих, если трудовой стаж гражданина до 2000 года, то будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку, как носитель информации, не будет необходимости.

«Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать», – подчеркнул чиновник.

Дубилет надеется, что правительство и парламент смогут принять законы, соответствующие постановления и запустить новшества уже в этом году.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: