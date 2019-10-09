В «ДНР»: В Докучаевске троих подростков задержали за кражу консервов

В неподконтрольном украинским властям Докучаевске за кражу консервов задержаны трое несовершеннолетних. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», в «полицию» обратилась жительница Докучаевска, которая сообщила, что неизвестные выломали окно в ее доме, проникли в помещение и похитили продукты питания. «Полицейские» установили и задержали воров. Ими оказались трое подростков.

«Стражи порядка задержали троих несовершеннолетних, которые забрались в дом к местной жительнице и похитили около 20 банок различных консервов. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 1 тыс. руб. (382 грн по местному курсу на 09.10.2019)», – сообщают в «МВД».

В отношении подростков «возбуждено уголовное дело».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: