Интеграция переселенцев: Эксперт назвала позитивные и негативные тенденции

Очередное исследование потребностей переселенцев, проведенное во втором квартале 2019 года, показало как позитивные, так и негативные тенденции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 октября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала менеджер Международной организацией по миграции (МОМ) Катерина Арданьян.

«В этом раунде мы видим, что снизился процент ВПЛ, которые ощущают дискриминацию. С 18% в марте 2017 года он снизился в 3 раза, и в этом раунде [в июне 2019 года] мы имеем 6%, что является достаточно позитивной тенденцией», – сказала она.

По ее словам, исследование также показывает и проблемы, которые на протяжении нескольких лет остаются наиболее актуальными для переселенцев. «Это и наличие жилья, и уровень заработной платы, избирательные права, доступ к социальным услугам – все это чрезвычайно актуально», – отметила Арданьян.

«С этими проблемами мы приближаемся к шестому году конфликта в Украине, и проблем остается чрезвычайно много. Гуманитарная группа Украины и гуманитарный координатор недавно призвали мировое сообщество выделить 52 млн долл. для критически необходимых услуг, для того, чтобы ВПЛ могли перезимовать, для того, чтобы они имели продукты, медикаменты и крышу над головой», – продолжила эксперт.

Она проинформировала, что МОМ помогает переселенцам с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе. «Это уже группа из свыше 420 тыс. ВПЛ, которые получили нашу помощь. Мы готовы и далее в партнерстве с правительством Украины, используя результаты исследований потребностей ВПЛ, оказывать им необходимую помощь в Украине», – резюмировала представитель МОМ.

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