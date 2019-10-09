РФ не отказывается от планов по возвращению Украины в сферу своих геополитических интересов, – Хомчак

Высшее политическое руководство РФ не отказывается от планов по возвращению Украины в сферу своих геополитических интересов. Москва и дальше будет пытаться влиять на политические и экономические процессы в Украине, применяя весь спектр гибридных форм и методов, масштабных информационной и экономической войн, в том числе военной агрессии. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Телеком».

По его словам, непосредственно в полосе ответственности Объединенных сил РФ продолжает удерживать мощная группировка войск. Основу руководящего и командного состава в звене бригада / полк и штабы армейских корпусов составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые отправляются к временно оккупированных территорий (ТОТ) Украины сроком от 3 до 12 месяцев.

«В основном, офицерский состав ВС РФ сознательно выполняет обязанности по "должности", он политически и идейно мотивированный, имеет опыт боевых действий, который получил в "горячих точках" на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке и в других вооруженных конфликтах. С целью сокрытия российских военных, офицеры ВС РФ залегендирована путем изменения их личный данных», – пояснил он.

При этом Хомчак отметил, что в целом, обстановка в районе проведения операции ОС остается контролируемой.

«Несмотря на достигнутые политические договоренности о прекращении обстрелов, противник продолжает вести огонь на поражение по подразделениям Объединенных сил. Вдоль всей линии соприкосновения российско-террористическими войсками широко применяется тяжелое стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы. Периодически враг осуществляет артиллерийские обстрелы с скрытых огневых позиций, оборудованных в середине оккупированных населенных пунктов. Следует заметить, что оккупационные войска не отвели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и действиями грубо нарушают Минские договоренности», – подчеркнул он.

Хомчак также заявил, что «откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, оккупанты систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры».

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