Никаких рисков для населения разведение сил не несет, – Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке

Группа депутатов из состава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки побывала в зоне операции Объединенных сил – там, где планируется разведение сил и средств. Отвод войск не несет рисков для местного населения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 октября, сообщил народный депутат фракции «Слуга народа», председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич во время брифинга на тему: «Парламентский контроль в вопросах обороноспособности отдельных воинских подразделений, которые несут службу в зоне проведения ООС, а также о воплощении мирных инициатив президента Украины».
По словам депутата, на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение отправить представителей в зону ООС. «Эта поездка была анонсирована в нашем комитете 1 октября. Было принято решение о командировке членов комитета в рамках парламентского контроля. Группу собрали», – сказал Завитневич.
По его словам, в группу вошли 4 депутата, они побывали в Золотом и Петровском, где запланировано разведение войск, а также в Станице Луганской, где такое разведение уже состоялось. Целью визита было убедиться в том, что населению ничего не угрожает. «Уже тогда звучало много вопросов о безопасности людей. Хочу отметить, что в то время, когда наши представители комитета уже были в Золотом, в СМИ было много информации – правдивой и неправдивой. Было много неправдивой информации. Это касается обстрелов, даже были статьи о том, что есть раненые», – рассказал Завитневич.
«Во время поездки представители лично общались с жителями Золотого, волонтерами, военнослужащими. Местное население поддерживает разведение войск, все хотят мира, хотят вернуться к нормальной жизни… Никаких рисков для населения разведение не несет», – добавил он.
Напомним, что жители поселка Золотое-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.
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