НВФ «минируют» маршруты, чтобы не пропустить патрули ОБСЕ на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе, чтобы не допустить наблюдателей ОБСЕ к военным объектам, намеренно устанавливают на маршрутах их движения таблички о заминировании. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Телеком».

По его словам, в зоне проведения Операции объединенных сил фиксируются многочисленные случаи прямого вмешательства НВФ в работу миссии ОБСЕ.

«С целью недопущения патрулей ОБСЕ в военных объектов боевики намеренно устанавливают ложные отметки "минные поля или заминировано" на маршрутах движения», – пояснил он.

Также Хомчак отметил, что «пренебрегая достигнутыми договоренностями, российские оккупанты устанавливают минные поля вдоль всей линии разграничения и в районах транспортных коммуникаций». «Расширение минных полей и отсутствие отметок существенно повышают уровень опасности. Регулярно встречаются случаи подрыва местных жителей и гражданского пассажирского автотранспорта», – подчеркнул Хомчак.

Также по данным начальника Генштаба, противник исследует новейшие системы вооружения российской армии, используя территорию Донбасса как огромный военный полигон. «Проходят апробацию комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия (управляемые боеприпасы), наземные станции артиллерийской разведки, защищены средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперская оружие. В распоряжении компетентных органов есть немало новых образцов оружия, которые есть на вооружении исключительно у ВС РФ, что еще раз доказывает непосредственное участие РФ в вооруженном конфликте на территории Украины», – резюмировал Хомчак.

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