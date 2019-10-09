Как изменились доходы переселенцев за квартал, – опрос

В втором квартале 2019 года доходы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остаются заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных домохозяйств. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ) и представленном сегодня, 9 октября, в ходе пресс-конференции в Киеве.

Согласно отчету, благосостояние переселенцев в апреле-июне несколько улучшилось по сравнению с первым кварталом 2019 года – с 2667 грн до 3039 грн среднемесячного дохода.

«Данные продолжают отражать общую экономическую незащищенность домохозяйств ВПЛ, поскольку среднемесячный доход на одного члена домохозяйства ВПЛ заметно ниже этого показателя для украинских домохозяйств в целом (3039 грн и 4895 грн, соответственно) – говорится в отчете.

«Кроме того, уровень среднемесячного дохода ВПЛ остается низким по сравнению с фактическим прожиточным минимумом, рассчитанным Министерством социальной политики Украины (3761 грн). ВПЛ продолжают в значительной мере полагаться на государственную поддержку, которая является вторым чаще упоминаемым источником доходов», – отмечают эксперты.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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