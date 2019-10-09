Хомчак рассказал о рисках и вызовах в противостоянии с Россией

На сегодня Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны выполняют задачи по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей в рамках проведения Операции объединенных сил. К выполнению Вооруженными Силами Украины этих задач привлечены практически все военные части боевого состава, как из состава Сухопутных войск, так и других войск (родов, сил). Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Телеком».

По его словам, приобретенный в течение более пяти лет опыт и проведенные Генеральным штабом ВС Украины меры позволили создать условия, при которых они способны достаточно эффективно противодействовать вооруженной агрессии со стороны России. Наращивание состава и готовности воинских частей ВС Украины, наличие обученных мобилизационных ресурсов позволяет при необходимости создать необходимые оборонительные группировки, которые будут способны нанести противнику существенные потери, что на сегодня является главным сдерживающим фактором расширения вооруженной агрессии РФ за пределы Донецкой и Луганской областей и АР Крым .

«В то же время мы должны четко понимать, что наибольшими рисками и вызовами для Украины остаются постоянное наращивание РФ своего военного потенциала и ведение ею агрессивной внешней политики, что сохраняет в кратко- и среднесрочной перспективе возможности применения ею открытой военной силы против нашей страны. В этих условиях нам необходимо менять имеющийся старый парк вооружения и военной техники на более современные образцы, развивать авиацию, флот, приобретать возможности по обороне в информационном и кибернетическом пространстве, и тому подобное», – подчеркнул Хомчак.

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