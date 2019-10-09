Эксперты назвали 100 лучших украинских топ-менеджеров Украины

В рамках Business Wisdom Summit 2019 состоялась торжественная церемония награждения победителей рейтинга лучших топ-менеджеров страны, по версии бизнес/медиа бюро ekonomika+. Первое место в списке занял Максим Тимченко, генеральный директор энергетической компании ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Мероприятие состоялось 4 октября.

Как отметили организаторы рейтинга, под руководством Тимченко за 14 лет ДТЭК стал одним из лидеров энергетического рынка, который инвестирует в солнечные и ветровые станции, модернизацию традиционной энергетики, внедряет инновации и цифровые технологии.

«Это награда всей нашей компании, которая прошла долгий и непростой путь. Сегодня мир, наша отрасль, компания, все мы пребываем на этапе трансформации, и не только технологий, но и нашего сознания. Успех невозможен без успехов страны, в которой мы живем и работаем. Мы стараемся делать свой вклад в будущее Украины производя электроэнергию, строя новые электростанции, добывая уголь. Мы учимся, ищем новое, что можно внедрить в Украине, акцентируем внимание на цифровой трансформации, привлечению инноваций в отрасль», – сказал Максим Тимченко.

В целом, в финальный список ТОП-25 лучших управленцев Украины в 2019 году вошли СЕО крупнейших компаний Украины из 19 отраслей, возглавлявших компании в 2019 году, среди них:

генеральный директор «Донецкстали» Ильдар Салеев;

исполнительный директор «Фармак» Владимир Костюк;

генеральный директор «Датагруп» Михаил Шелемба;

генеральный директор Comfy Игорь Хижняк;

директор РГК Олег Никоноров;

глава правления «Империал Тобакко Продакшн Украина» Галина Воробьева;

генеральный директор «ОптимусАгро Трейд» Елена Буркатовская;

управляющий партнер Linkos Group Олеся Линник;

генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко;

генеральный директор Bayadera Group Анатолий Корчинский;

генеральный директор TEDIS Ukraine Тарас Корнияченко и другие успешные бизнесмены.

Лучшие менеджеры также получили награды как победители в конкретных номинациях. Максим Тимченко победил в номинации «Менеджер-стратег». Ильдар Салеев из «Донецкстали» лидировал в номинации «Эффективный управленец», Юрий Косюк из МХП стал лучшим в категории «Новатор», Михаил Шелемба из «Датагруп» признан самым «Эмоциональным лидером», а Евгений Кравцов из «Укрзализныци» получил звание «Антикризисный менеджер».

Эксперты оценивали участников по таким критериям, как личная, инновационная и корпоративная эффективность, рентабельность компании за прошлый год и результаты онлайн-голосования на сайте Delo.ua.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!