Трудоустройство ВПЛ: С какими проблемами сталкиваются переселенцы

Ситуация с занятостью переселенцев во втором квартале 2019 года несколько ухудшилась по сравнению с ситуацией в январе-марте. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ) и представленном сегодня, 9 октября, в ходе пресс-конференции в Киеве.

Согласно опросу, в апреле-июне 2019 года доля трудоустроенных переселенцев в Украине составляла 46%, в первом квартале этот показатель был 48%. «В целом среди населения Украины уровень занятости оставался стабильным и составил в первом квартале 2019 года 57% населения в возрасте от 15 до 70 лет», – отмечают социологи.

«7% ВПЛ сообщили, что активно ищут работу и готовы начать работать в течение двух недель. Подавляющее большинство (91%) из них отмечали, что сталкивались со сложностями, когда искали работу, и чаще всего среди сложностей называли нехватку вакансий вообще (64%) и низкую заработную плату на предлагаемых вакансиях (56%)», – говорится в отчете.

Среди респондентов экономически неактивное население составляло 47% опрошенных ВПЛ, с наибольшей долей пенсионеров (24%) и лиц, занятых работой по дому, которые ухаживают за детьми или другими членами семьи (15%).

«Разница между уровнем занятости до и после перемещения была крупнейшей в промышленном секторе и сфере услуг. В частности, наблюдается 8% снижения количества ВПЛ, работающих в промышленном секторе после перемещения, а в сфере услуг – на 6%», – сказано в исследовании.

Отмечается, что во втором квартале 2019 года Киев оставался городом с самой высокой долей занятых среди переселенцев – 89%, что характерно и для Украины в целом.

Как выяснили эксперты МОМ, доля ВПЛ с долгосрочной занятостью (более 12 месяцев) во втором квартале 2019 года составляла 74%. Кроме того, 68% переселенцев отметили, что нынешняя работа соответствует их квалификации, из них 82% респондентов проживали в Донецкой и Луганской областях.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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