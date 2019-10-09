Донецкая область подписала Меморандум о сотрудничестве с ГСЧС (Фото)

Донецкая область подписала Меморандум о сотрудничестве с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Об этом сегодня, 9 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко

«Меморандум о сотрудничестве между Донецкой областной государственной администрацией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям подписали вместе с головой ГСЧС Украины Николаем Чечеткиным. Сотрудничество ОГА и спасателей проверено не только годами, но и обстоятельствами, всегда экстремальными и часто, к сожалению, трагическими», – написал он.

По словам Кириленко, без спасателей невозможно смогли восстанавливать критически важные для людей объекты – водопроводы, газопроводы, электросети, поврежденные в результате боевых действий. Впереди ремонтников всегда идут спасатели осматривают и разминируют нужный участок.

Также подразделения ГСЧС помогают восстанавливать поврежденное во время войны жилье: из областного бюджета выделяются средства на приобретение строительных материалов, а ремонтные бригады ГСЧС выполняют необходимые работы. На сегодня таким образом уже восстановлено около 1200 частных домов в Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Гранитном, Лебединском и других населенных пунктах вблизи линии соприкосновения.

«С ГСЧС мы работаем и над построением мирной безопасной жизни: совместно открываем в общинах Центры безопасности. На сегодня у нас их уже 11, и мы продолжаем работы по их созданию. ГСЧС всегда рядом с нами в самые трудные часы. И не сомневаюсь, что так будет и впредь», – отметил руководитель области.

При подписании меморандума минутой молчания почтили память тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг.

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