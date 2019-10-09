В Петровском разведение сил происходит на открытой местности, – нардеп

В Петровском (Донецкая обл.) разведение сил происходит на открытой местности, и угроз для населения нет. Ситуация в Золотом (Луганская обл.) полностью контролируема, но там по-прежнему фиксируются обстрелы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 октября, сообщил народный депутат фракции «Голос», секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко во время брифинга на тему: «Парламентский контроль в вопросах обороноспособности отдельных воинских подразделений, которые несут службу в зоне проведения ООС, а также о воплощении мирных инициатив президента Украины».

Костенко отметил, что он в составе группы депутатов побывал в зоне операции Объединенных сил, чтобы ознакомиться с ситуацией и посмотреть, как проходит подготовка к разведению сил. В целом, по его словам, ситуация на востоке контролируется украинскими военными. «Был доклад командующего Объединенных сил, были мы на передовых позициях – ситуация в целом контролируемая», – сказал депутат.

На участках, где побывала группа депутатов, проходит подготовка к разведению сил. «По Петровскому – там позиции у нас уже готовы к разведению, скажем так, на 98%. Что касается Петровского, там мы не говорим вообще о населенных пунктах. Там разведение происходит на открытой местности, на полях. Поэтому местному населению – о чем мы переживаем все – никакой угрозы нет. В тактическом плане тоже нет никаких потерь», – сообщил Костенко.

Ситуация в Золотом, по его словам, также полностью контролируема. «Позиции в настоящее время готовы не полностью, но ведутся инженерные работы», – рассказал нардеп.

Он напомнил, что одним из условий разведения сил является отсутствие обстрелов на протяжении 7-ми дней. Сегодня обстрелов нет, а 8 октября, когда группа депутатов была в Золотом, были зафиксированы обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что жители поселка Золотое-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

Также сообщалось, что никаких рисков для населения разведение сил не несет.

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