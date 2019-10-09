Очередь начинает звереть: Ситуация в пунктах пропуска днем 9 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «11:29. Из Украины стоим перед ДНРовским шлагбаумом больше 2-х часов, едут перевозы. Очередь начинает звереть».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Елена: «11:04. Каргил: основная пошла на мост, льгота 50-60 машин»;

Олег: 12:25. Марьинка в Донецк было 20 авто. Каргил в Донецк 30-40 машин + 10 льгота»;

Лука: «13:02. Каргил в Украину на мосту стоит. Дырявые еле пропускают»;

Кipish: «14:07. На Каргиле жопа, мы приехали в 9:30 и были где-то 60-е в льготной очереди. Сейчас час дня, мы между кафешкой и детской площадкой (16-е), за нами еще 28 машин. Выходила считала. И это только льгота. Общая на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юлия: «10:37. Доблестный, круто отстроенный КПВВ Еленовка, продолжает издеваться над народом и грести ртом и жопой с перевозов, как видно. 110 машин, это писец»;

Татьяна: «12:31. На Еленовке машин в Украину чуть дальше магазина».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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