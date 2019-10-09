Переселенцев расспросили о приостановке соцвыплат и пенсий

С начала вооруженного конфликта на Донбассе 8% переселенцев подвергались приостановке социальных выплат, из них 31% были лишены социальных выплат в 2018 году. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ) и представленном сегодня, 9 октября, в ходе пресс-конференции в Киеве.

Согласно опросу, в 2018 году 6% ВПЛ были приостановлены выплаты в период с октября по декабрь, 7% – с июля по август, 13% – с апреля по июнь, и 5% – с января по март. Кроме того, 10% переселенцев сообщили о приостановке социальных выплат в первом квартале 2019 года.

«В 2018 году и первой половине 2019 года наибольшее количество случаев приостановления социальной помощи касались ежемесячной адресной помощи ВПЛ на проживание (50%), а также выплат пенсий (38%)», – говорится в отчете.

Среди переселенцев, которым приостанавливали социальные выплаты, 68% знали о причинах этого, а 64% респондентов сообщили, что им знакома процедура восстановления выплат.

Наиболее распространенные причины приостановки социальных выплат ВПЛ:

отсутствие официального трудоустройства – 25%;

отсутствие дома при проверке органом социальной защиты населения – 20%;

получение жилья в нынешнем месте жительства – 11%;

нахождение за рубежом сроком более 60 дней – 4%;

некачественная работа соцслужб – 4%.

Эксперты также выяснили, что 6% переселенцев, которым приостанавливали выплаты, обращались в суд для их восстановления, а средняя продолжительность судебного процесса составила 5,5 месяца. Кроме того, средняя продолжительность приостановки выплат переселенцам в период с 2017, 2018 годов и в первом полугодии 2019 года составила 4,2 месяца.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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