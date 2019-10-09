Хотели подзаработать: Трое участников НВФ «ДНР» получили тюремные сроки

В Донецкой области к 9 годам лишения свободы осуждены трое участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Трое жителей Донецкой области в 2014 году, чтобы подзаработать денег, добровольно вступили в террористическую группировку "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Они занимали должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами. Боевики участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в начале своего «боевого пути» участники НВФ получали около 10 тыс. росс. руб., но впоследствии им пришлось «служить» бесплатно.

«После того как среди различных групп боевиков начали возникать конфликты, их группировки были расформированы, а сами защитники "русского мира" потеряли интерес к "службе". Впоследствии они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников на подконтрольной украинской власти территории. В 2018 году сотрудники СБУ задержали боевиков на территории Донецкой области. В ходе обысков в квартирах и домах, где скрывались злоумышленники, правоохранители обнаружили фотоснимки, видеозаписи, военные "награды" и другие доказательства их причастности к террористической деятельности», – проинформировали в СБУ.

В ведомстве добавили, что суд признал задержанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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