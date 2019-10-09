В «ДНР»: Рецидивист до смерти избил собутыльника и спрятал его труп

В неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименования – Чистяково, Донецкая обл.) 29-летний ранее судимый мужчина до смерти избил собутыльника и спрятал его труп. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Тело 57-летнего мужчины было обнаружено правоохранителями в лесополосе неподалеку от поселка шахты "Объединенная". Оно было тщательно спрятано в заболоченной местности под бревнами в ручье. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате травмы грудной клетки и множественных переломов ребер с разрывом плевральной полости», – говорится в сообщении.

Погибшим оказался 57-летний безработный горожанин. Последний раз жители поселка видели этого нетрезвого мужчину более 3-х недель назад. Подозреваемый в убийстве был задержан.

«В день смерти потерпевшего фигурант пригласил его в гости для совместного употребления спиртного. Во время застолья между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил своего оппонента по лицу, а когда мужчина упал на пол, продолжил наносить ему множественные удары кулаками в область грудной клетки. Травмы оказались несовместимыми с жизнью», – заявили в «полиции».

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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