В «ЛНР»: Мошенник под видом адвоката ограбил старушку на крупную сумму

В неподконтрольном украинским властям Луганске мошенник под видом адвоката ограбил 82-летнюю женщину на крупную сумму денег. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«В декабре 2018 года потерпевшая обратилась к мошеннику с целью предоставления юридической помощи по уголовному делу ее сыну, в отношении которого производится предварительное следствие», – говорится в сообщении.

«Введя потерпевшую в заблуждение относительно своих полномочий, не являясь адвокатом, путем обмана, под предлогом оказания юридических услуг по уголовному делу, преступник завладел ее денежными средствами в сумме 100 тыс. руб. (38 тыс. грн, по курсу местного банка на 09.10.2019, – ред.)», – заявили в «прокуратуре».

Отмечается, что мошенником оказался мужчина 1976 года рождения, он полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб.

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