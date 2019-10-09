В «ДНР»: В Горловке мужчина хранил порох и патроны

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) местный житель хранил дома патроны и порох. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», мужчина нашел около 300 патронов различным калибром и около 200 граммов пороха в прифронтовом поселке и решил оставить у себя.

И порох, и патроны у горловчанина изъяли, а самого его в «республике» обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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