Житель Белицкого сдал в полицию найденную гранату

В дежурную часть Добропольского отделения полиции обратился 39-летний житель Белицкого с заявлением о добровольной выдаче боеприпасов. Мужчина рассказал, что проходя возле водоема, в камышах увидел гранату. Чтобы не подвергать опасности граждан, он решил отнести найденный боеприпас в отделение полиции. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Граната РГД-5 изъята и будет направлена ​​на экспертизу.

Согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) человек будет освобожден от уголовной ответственности.

Напоминаем, что на территории обслуживания Покровского отдела полиции проходит месячник добровольной сдачи оружия. Жители могут избавиться от оружия, которое хранят без разрешительных документов.

Профилактические мероприятия продлятся до конца октября.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!