Луганщина: На дорогах государственного значения дорожники проводят разметку

В Луганской области при благоприятных погодных условиях дорожники проводят горизонтальную дорожную разметку на дорогах государственного значения. Об этом сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, сегодня, 9 октября, передает пресс-служба организации.

По его словам, подрядчики приступили к разметке проезжей части тех участков дорог, которые были отремонтированы.

Работы проводятся, в том числе, на направлениях Северодонецк – Новоайдар, Счастье, Станица Луганская.

Также проводится разметка на дороге Н-26 «Чугуев – Меловое» (дорога проходит через город Старобельск) в Сватовском районе, на дороге Р-66 в Кременском районе, на дороге Т-13-06 в Новоайдарском районе и на других направлениях.

Также будет проведена разметка на дороге государственного значения Н-32 «Покровск – Бахмут – Михайловка» в Попаснянском районе.

«Качественная разметка обеспечивает безопасность движения на дороге. Это особенно важно в темное время суток, а также при тумане и ухудшении погодных условий. Выполнение работ происходит с привлечением специализированной техники», – отметил Цыганский.

Планируется, что при благоприятной погоде разметочные работы будут продолжены до конца текущего месяца.

Напомним, в Украине с сентября 2019 года вступили в силу новые изменения в государственных строительных нормах проектирования дорог общего пользования.

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