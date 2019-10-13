Жилье для ВПЛ: Что может сделать Украина, а что – сами переселенцы

В Украине большинство переселенцев из Донбасса живет в арендованных квартирах. Перспектив приобрести собственное жилье у многих семей нет, госпрограммы по помощи в приобретении квартир финансируются слабо. Но некоторые наработки в различных регионах Украины существуют, пишет «Радио Свобода».

Так, в надежде на близкое решение конфликта на востоке страны сначала длительных решений жилищного вопроса для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не искали. Когда стало понятно, что быстро все не образуется, некоторые ВПЛ вернулись в дома на неподконтрольную украинской власти территорию. Но большое количество семей не может или не хочет этого делать – у одних жилье разрушено или «конфисковано» незаконными вооруженными формированиями, другие боятся преследований за проукраинскую позицию, третьи не видят возможности прокормиться на неподконтрольной территории из-за отсутствия работы.

Едва ли не самая главная проблема – отсутствие точных цифр. Из-за требования регистрации переселенцев для получения социальных выплат цифра в 1,4 млн ВПЛ выглядит завышенной. Ведь, как отмечают специалисты, большой процент в ней составляют пенсионеры, которые на самом деле живут на неконтролируемой Киевом территории.

Также неизвестно, сколько семей переселенцев живут в арендованных квартирах. Потому что многие не оформляли справки переселенцев, а из тех, кто таки зарегистрировался, не все получают компенсацию за аренду жилья. Сейчас единые объективные данные – это количество людей, которые сами заявили о необходимости жилья и поставлены в муниципальные очереди или в очередь Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Эти цифры не обязательно отражают проблему. В любом случае речь идет о, по крайней мере, десятках тысяч семей.

Одним из наиболее эффективных учреждений в обеспечении переселенцев собственным жильем считается Госмолодежьжилье. С 2017 года участниками программ учреждения стали 324 семьи переселенцев. «Сейчас мы подали предложения в Министерство развития громад и территорий, где предусмотрены два механизма: либо человек получает единовременное пособие от государства в виде компенсации 50% стоимости жилья, или кредит на 20 лет под 7% годовых. Плюс, когда будет увеличено финансирование до 600-800 млн грн, мы сможем привлечь не сотни, а тысячи людей – это уже будет более ощутимый эффект для переселенцев», – сообщил заместитель главы правления Фонда Иван Парух.

В то же время он подчеркивает, что программы Госмолодежьжилья ориентированы все же на «экономически активный слой переселенцев».

Социальное жилье – еще одно возможное решение для переселенцев. Опыт предоставления таких квартир есть, например, в Мариуполе. «Мы работали в трех направлениях. Первое – открытие социального общежития, второе – реконструкция зданий и помещений для ВПЛ, третье – приобретение жилья на вторичном рынке в муниципальную собственность. Во втором и третьем направлении, кроме средств местного бюджета, привлекаются государственные субвенции», – рассказала исполняющая обязанности начальника управления городского имущества департамента по работе с активами Мариупольского горсовета Юлия Дубовская.

По словам представителей власти, в двухэтажном общежитии жилая площадь – 600 кв. метров. Два реконструированных двухэтажных дома – это жилье для 30 семей переселенцев. По официальным данным, в Мариуполе в 2017-2018 годах приобретена 131 квартира, а в текущем году предполагается 36. Это жилье остается в коммунальной собственности, переселенцы получают его только во временное пользование. Распределяются квартиры, по официальным данным, в соответствии с разработанной системой оценки социальной уязвимости каждой отдельной семьи.

Ситуация в крупных городах очень отличается от райцентров. В прифронтовом городе Попасная (Луганская обл.) официально зарегистрировано около 4800 переселенцев. По словам Попаснянского городского головы Юрия Онищенко, реально живут около 400 ВПЛ. «Мы готовы сотрудничать! У нас много жилого фонда, который мы могли бы, восстановив по долевому участию, передавать людям. Мы бы их прописали и передавали не как ВПЛ, а как постоянным жителям Попасной», – заявил мэр города.

По его словам, участие государства в обеспечении переселенцев жильем недостаточно. Также он считает, что систему рейтинга, по которому первыми получают жилье самые незащищенные ВПЛ, следовало бы сделать не обязательной, а рекомендательной. Ведь малые города хотят заинтересовывать жильем, прежде всего, нужных специалистов, например, врачей и учителей.

По словам руководителя гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина, для тех, кто согласен на переселение в сельскую местность или небольшие города, решение проблемы с жильем может стоить значительно меньших денег. Их фонд сейчас занимается отселением людей из прифронтовых территорий и «серой» зоны, страдающих от обстрелов. И имея бюджет до 5 тыс. долларов на жилье для семьи, «Пролиска» находит приличные квартиры и дома. «Мы реализуем программу добровольного отселения в более безопасные районы в пределах Луганской и Донецкой областей. В этом году мы планируем приобрести 25 таких объектов для людей за счет средств, переданных Агентством ООН по делам беженцев. Уже переданы людям 13 объектов в Лисичанске, Северодонецке, это и Бахмут, Часов Яр, поселок Кальчик под Мариуполем, Константиновка, Славянский район ... », – рассказал волонтер.

Впрочем, есть и инициативы со стороны самих переселенцев. Так, в Виннице ВПЛ объединились в общественную организацию «Спільна справа» («Общее дело») и решили строить многоквартирный дом в кооперативный способ. Сейчас вопрос уже на этапе выделения горсоветом земельного участка. Предполагается, что стоимость квадратного метра площади в новостройке будет ниже рыночной и не будет превышать 5 тыс. грн.

Напомним, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина может обеспечить жильем переселенцев из Донбасса, но на уровне местных властей в регионах с этим есть проблемы.

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