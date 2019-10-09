Глава Луганщины пообещал своевременное начало отопительного сезона

Луганская область должна вовремя начать отопительный сезон. Об этом сегодня, 9 октября, на заседании областного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и стабильного прохождения отопительного сезона заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ЛугЛВГА.

«Мы сделаем все от нас зависящее для своевременного начала отопительного сезона и надлежащего его проведения», – сказал он.

По словам заместителя министра развития громад и территорий Украины Эдуарда Кругляка, участвовавшего в мероприятии, состояние готовности Луганщины в целом лучше, чем по стране в целом. «Область к отопительному сезону подготовлена. Однако есть беспокойство относительно взаимоотношений предприятий водоснабжения и электроснабжения в Лисичанске и Рубежном относительно расчетов за электроэнергию. Ситуации с отключением водоснабжения жителям области не должны возникать. Прежде всего, эти вопросы следует решать на местах», – сообщил министр.

Как сообщил директор департамента ЖКХ ЛугОВГА Виталий Сурай, сейчас предприятия ЖКХ области отчитались о 100% готовности к осенне-зимнему периоду. По его словам, уже приняты решения о начале отопительного сезона в Северодонецке, Лисичанске и 10 районах области.

Восемь предприятий теплоснабжения заключили договоры на поставку природного газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, как сообщила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак, в Украине календарная дата старта отопительного сезона 2019/20 – 15 октября. Но в Донецкой и Луганской областях есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина накопила в хранилищах достаточно газа и готова к отопительному сезону.

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