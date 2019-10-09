Очередная жертва аферистов: Жителю Покровска «сотрудники банка» опустошили банковский счет

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) местный житель потерял свои сбережения после общения с аферистами, которые назвались «сотрудниками банка». Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника, который украл с банковского счета покровчанина 5,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, 43-летний житель Покровска обратился в полицию и пожаловался, что его обокрали. Как выяснилось, пострадавшему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка и попросили назвать цифры, с обратной стороны пластиковой банковской карты. Незнакомцы мотивировали это тем, что им необходимо провести идентификацию, чтобы счет клиента не оказался заблокированным.

Сразу после того, как потерпевший передал запрашиваемую информацию, ему пришло смс-сообщение о снятии средств со счета.

«По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для правонарушителя наказание в виде 3-х лет тюрьмы», – сказано в сообщении.

В полиции напомнили жителям, что настоящие работники банковских учреждений не спрашивают по телефону личные данные клиентов банков. Для этого они могут лишь пригласить граждан в отделение. Правоохранители призвали сохранять осторожность и не доверять незнакомцам.

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