Отмена трудовых книжек в Украине: Какие могут возникнуть трудности

В Украине началась работа по отмене обязательных трудовых книжек. Граждане не будут обязаны при трудоустройстве предоставлять работодателю свою трудовую книжку. Как пояснил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю. Эксперт экономических программ Центра Разумкова Владимир Сиденко положительно оценил стремление властей уйти от бумажных процессов, передает «Слово і Діло».

По его мнению, внедрение электронных трудовых книжек упростит процедуру документооборота, но одновременно такие шаги требуют дополнительных усилий и затрат. Тем более это актуально, поскольку меняются форматы занятости и характер труда.

Эксперт обратил внимание, что в странах Запада нет такого понятия, как место основной работы. «Бывает, что человек задействована в 5 местах, например, консультант в различных фирмах. Кроме того, набирает обороты и дистанционная занятость. Мы должны адаптироваться к новым формам занятости, к новым технологиям. Поэтому цифровой учет – шаг вперед», – прокомментировал экономист.

Сиденко также добавил, что в украинских реалиях то, что соответствующая информация будет предоставляться в органы социального обеспечения, поможет детенизации рабочей силы.

Однако, эксперт пояснил, что переход на электронный формат требует особых усилий, в том числе технических. «Нужны соответствующие компьютерные системы и программное обеспечение, требует дополнительных финансовых затрат. К тому же, возникнет вопрос обучения и не только в столице, но и в маленьких городах и селах. С этим могут быть проблемы», – убежден Сиденко.

Он добавил, что по сравнению с другими государствами Украина не может похвастаться особыми успехами в этом секторе. По рейтингам цифровой конкурентоспособности Украина уступает РФ и Казахстану.

Сиденко указал, что отдельным блоком стоит ставить вопрос о потере данных и киберзащите. Также эксперт не исключил, что такие новации трудно будет воспринимать людям старшего поколения, хотя все можно решить.

«Общие декларации и реальность – разные вещи. Однако Украине не стоит выпадать из процесса цифронизации. Все проблемы технического характера можно преодолеть», – подытожил Владимир Сиденко.

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